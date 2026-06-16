Soirée Karaoké Parc Font Obscure Marseille 14e Arrondissement

Marseille 14e Arrondissement

Soirée Karaoké

Jeudi 16 juillet 2026 de 19h à 23h. Parc Font Obscure Avenue Prosper Mérimée Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 19:00:00

fin : 2026-07-16 23:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Venez chanter et vous amuser dans une ambiance festive !

Le karaoké offre l’occasion de s’exprimer et de partager sa passion pour la musique. Que vous soyez un chanteur chevronné ou simplement en quête de plaisir, c’est une activité conviviale qui rassemble tout le monde dans la bonne humeur.



Les participants pourront monter sur scène pour interpréter leurs chansons préférées. L’événement est ouvert à tous, quel que soit le niveau. L’objectif est de créer un moment de partage où le public pourra encourager les chanteurs et profiter ensemble d’une soirée joyeuse en plein air ! .

Parc Font Obscure Avenue Prosper Mérimée Marseille 14e Arrondissement 13014 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 55 42 50

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English :

Come sing and have fun in a festive atmosphere!

L’événement Soirée Karaoké Marseille 14e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-16 par Ville de Marseille