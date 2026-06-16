La Guinguette Femmes, par la Cie En Flammes Cité Les Flamants Marseille 14e Arrondissement
La Guinguette Femmes, par la Cie En Flammes Cité Les Flamants Marseille 14e Arrondissement vendredi 17 juillet 2026.
Marseille 14e Arrondissement
La Guinguette Femmes, par la Cie En Flammes
Vendredi 17 juillet 2026 à partir de 21h. Cité Les Flamants 10 rue Alexandre Ansaldi Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 21:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
La culture vient à vous ! Tout le mois de juillet, l’Espace Culturel Busserine transforme les espaces de vie des 13e et 14e arrondissements en véritables scènes de fête.Familles
Retrouvez la Guinguette, ce rendez-vous culturel et festif unique. Cette manifestation nomade sillonne les quartiers pour transformer l’espace public en scène de spectacle vivant. L’objectif est simple créer du lien, améliorer la qualité de vie locale et fédérer familles et jeunes autour de rencontres directes avec les artistes.
Au programme le 17 jullet à partir de 21h
► Femmes, par la Cie En Flammes une performance pluridisciplinaire et poétique rendant hommage à la beauté et à la force des femmes.
Une ambiance garantie Bonne humeur et convivialité.
Pour qui ? Idéal pour passer un excellent moment en famille ou entre amis.
Pourquoi venir ? Plus qu’un simple spectacle, la Guinguette est un grand moment de fête qui mobilise les communautés locales. C’est l’occasion idéale de découvrir la culture directement devant chez soi, sans barrière financière.
Rendez-vous ce mois de juillet pour investir les espaces de votre quartier et célébrer la culture ensemble ! .
Cité Les Flamants 10 rue Alexandre Ansaldi Marseille 14e Arrondissement 13014 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 29 34 93 45 latirfarf@yahoo.fr
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English :
Culture is coming your way! Throughout the month of July, the Espace Culturel Busserine is transforming public spaces in the 13th and 14th arrondissements into true festival venues.
L’événement La Guinguette Femmes, par la Cie En Flammes Marseille 14e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-16 par Ville de Marseille
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