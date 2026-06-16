Concert d’été Années 80 Jardin du centre d’animation Saint-Joseph Marseille 14e Arrondissement

Marseille 14e Arrondissement

Concert d’été Années 80

Dimanche 5 juillet 2026 de 20h à 23h. Jardin du centre d’animation Saint-Joseph 72 rue Simon Bolivar Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 20:00:00

fin : 2026-07-05 23:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Retour vers les années 80 préparez-vous à danser !

Les années 80 sont de retour… et elles vont vous faire vibrer !



Les tubes cultes de cette décennie font toujours danser toutes les générations et promettent un moment inoubliable, simple et joyeux à partager ensemble.



Venez chanter, danser et vous éclater !



Soirée Années 80 quand la nostalgie fait bouger tout le monde ! .

Jardin du centre d’animation Saint-Joseph 72 rue Simon Bolivar Marseille 14e Arrondissement 13014 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 55 42 87

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English :

Back to the ’80s: Get ready to dance!

L’événement Concert d’été Années 80 Marseille 14e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-16 par Ville de Marseille