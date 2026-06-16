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Ciné Plein Air Paddington au Pérou Plaine des sports et des loisirs de la Busserine Marseille 14e Arrondissement

Ciné Plein Air Paddington au Pérou Plaine des sports et des loisirs de la Busserine Marseille 14e Arrondissement dimanche 5 juillet 2026.

Lieu : Plaine des sports et des loisirs de la Busserine

Adresse : 34 rue de la Busserine

Ville : 13014 Marseille 14e Arrondissement

Département : Bouches-du-Rhône

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 21:45:00

Tarif :

Marseille 14e Arrondissement

Ciné Plein Air Paddington au Pérou

Dimanche 5 juillet 2026 à partir de 21h45. Plaine des sports et des loisirs de la Busserine 34 rue de la Busserine Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 21:45:00
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05

Le 7e art étend sa toile pour l’Été Marseillais, des projections pour tous dans les 4 coins de la ville.Familles
En famille ou entre amis, les Marseillaises et les Marseillais pourront profiter tout l’été de séances de ciné en plein air.

Le 5 juillet à la Plaine des sports et des loisirs de la Busserine


PADDINGTON AU PÉROU
De Dougal Wilson
Grande-Bretagne, France, Canada, USA 2025 1h45 VF

Alors que Paddington rend visite à sa tante Lucy bien-aimée, qui réside désormais à la Maison des ours retraités au Pérou, la famille Brown et notre ours préféré plongent dans un voyage inattendu et plein de mystères, à travers la forêt amazonienne et jusqu’aux sommets des montagnes du Machu Picchu.

► Infos pratiques
Le site est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Toilettes sur place.
Pique-niques autorisés.
Pas de restauration sur place.
Gradins à disposition.
Accès au site à toute heure.
Sièges personnels autorisés.

Se rendre à la séance
Bus 33, 38 arrêt Cade Mouton   .

Plaine des sports et des loisirs de la Busserine 34 rue de la Busserine Marseille 14e Arrondissement 13014 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English :

The 7th Art is spreading its wings for the Marseille Festival, with screenings for everyone throughout the city.

L’événement Ciné Plein Air Paddington au Pérou Marseille 14e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-16 par Ville de Marseille

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