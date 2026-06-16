Ciné Plein Air Paddington au Pérou Plaine des sports et des loisirs de la Busserine Marseille 14e Arrondissement dimanche 5 juillet 2026.

Marseille 14e Arrondissement

Ciné Plein Air Paddington au Pérou

Dimanche 5 juillet 2026 à partir de 21h45. Plaine des sports et des loisirs de la Busserine 34 rue de la Busserine Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 21:45:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Le 7e art étend sa toile pour l’Été Marseillais, des projections pour tous dans les 4 coins de la ville.Familles

En famille ou entre amis, les Marseillaises et les Marseillais pourront profiter tout l’été de séances de ciné en plein air.



Le 5 juillet à la Plaine des sports et des loisirs de la Busserine





PADDINGTON AU PÉROU

De Dougal Wilson

Grande-Bretagne, France, Canada, USA 2025 1h45 VF



Alors que Paddington rend visite à sa tante Lucy bien-aimée, qui réside désormais à la Maison des ours retraités au Pérou, la famille Brown et notre ours préféré plongent dans un voyage inattendu et plein de mystères, à travers la forêt amazonienne et jusqu’aux sommets des montagnes du Machu Picchu.



► Infos pratiques

Le site est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Toilettes sur place.

Pique-niques autorisés.

Pas de restauration sur place.

Gradins à disposition.

Accès au site à toute heure.

Sièges personnels autorisés.



Se rendre à la séance

Bus 33, 38 arrêt Cade Mouton .

Plaine des sports et des loisirs de la Busserine 34 rue de la Busserine Marseille 14e Arrondissement 13014 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The 7th Art is spreading its wings for the Marseille Festival, with screenings for everyone throughout the city.

L’événement Ciné Plein Air Paddington au Pérou Marseille 14e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-16 par Ville de Marseille