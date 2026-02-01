Ciné-Lot L’attachement

Escamps Lot

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-16 20:30:00

fin : 2026-02-16

Date(s) :

2026-02-16

Synopsis

Sandra, quinquagénaire farouchement indépendante, partage soudainement et malgré elle l’intimité de son voisin de palier et de ses deux enfants

Synopsis

Sandra, quinquagénaire farouchement indépendante, partage soudainement et malgré elle l’intimité de son voisin de palier et de ses deux enfants. Contre toute attente, elle s’attache peu à peu à cette famille d’adoption.

.

Escamps 46230 Lot Occitanie +33 5 65 11 44 36

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Synopsis:

Sandra, a fiercely independent 50-year-old, suddenly and unwillingly shares the intimacy of her next-door neighbor and his two children

L’événement Ciné-Lot L’attachement Escamps a été mis à jour le 2026-02-04 par OT CVL Saint-Cirq-Lapopie