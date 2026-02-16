Concert de musique baroque Eglise Saint-Georges Escamps

Escamps

Concert de musique baroque

Eglise Saint-Georges 1-3 Rue Saint-Eloi, 89240 Escamps Escamps Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 16:00:00

fin : 2026-07-05 19:00:00

Date(s) :

2026-07-05

À travers les airs d’opéra d’Antonio Vivaldi, ce programme explore les multiples visages de l’amour naissant, passionné, troublé ou fidèle. Entre élans du cœur et tourments du destin, la musique donne à entendre toute l’intensité et la fragilité des sentiments humains.

Après des débuts aux Jeunes Voix du Rhin à l’Opéra National du Rhin, Delphine Galou s’oriente vers la musique baroque qui l’amène à chanter sur les plus grandes scènes internationales (Théâtre des Champs-Élysées, Opéra de Zürich, Scala de Milan, Carneghie Hall de New-York…). Sa rencontre avec Ottavio Dantone en a fait une experte de ce répertoire.

Ottavio Dantone est organiste, claveciniste et chef d’orchestre. Il se produit sur les plus prestigieuses scènes internationales avec son orchestre, l’Accademia Bizantina, ou comme chef invité (Scala de Milan, Opéra de Paris, Opéra de Zürich, Rai de Turin…). Il est directeur artistique du Festival d’Innsbruck depuis 2024. .

Eglise Saint-Georges 1-3 Rue Saint-Eloi, 89240 Escamps Escamps 89240 Yonne Bourgogne-Franche-Comté contact@patrimoine-escamps89.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert de musique baroque

L’événement Concert de musique baroque Escamps a été mis à jour le 2026-05-06 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)