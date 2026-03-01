Retransmission du match de rugby France-Angleterre

Escamps Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 20:00:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Le 14 mars 2026, marquera un événement important dans le monde du sport, avec le match de rugby France Angleterre

Le 14 mars 2026, marquera un événement important dans le monde du sport, avec le match de rugby France Angleterre. Cette soirée est également importante pour le village d'Escamps, puisque Emilien Gailleton joueur en équipe de France est avant tout un enfant d'Escamps. A cette occasion, il sera présent soit en visio soit physiquement sur le terrain. La soirée festive débutera à 20h00, suivie par la projection en direct du match de rugby France Angleterre sur grand écran dans la salle des fêtes du village. Au cours de la soirée il sera proposé une restauration ainsi qu'une buvette.

Restauration et buvette payante sur place.

.

Escamps 46230 Lot Occitanie comitedesfeteescamps46@hotmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

March 14, 2026, will mark an important event in the world of sport, with the France-England rugby match

L’événement Retransmission du match de rugby France-Angleterre Escamps a été mis à jour le 2026-03-01 par OT Cahors Vallée du Lot