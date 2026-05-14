Ciné-Lot Le chant des forêts Limogne-en-Quercy
Ciné-Lot Le chant des forêts Limogne-en-Quercy vendredi 5 juin 2026.
Limogne-en-Quercy
Ciné-Lot Le chant des forêts
Place de l’église Limogne-en-Quercy Lot
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif abonné
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 21:00:00
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Synopsis
Après La Panthère des neiges, Vincent Munier nous invite au coeur des forêts des Vosges
Synopsis
Après La Panthère des neiges, Vincent Munier nous invite au coeur des forêts des Vosges. C’est ici qu’il a tout appris grâce à son père Michel, naturaliste, ayant passé sa vie à l’affut dans les bois. Il est l’heure pour eux de transmettre ce savoir à Simon, le fils de Vincent. Trois regards, trois générations, une même fascination pour la vie sauvage. Nous découvrirons avec eux cerfs, oiseaux rares, renards et lynx… et parfois, le battement d’ailes d’un animal légendaire le Grand Tétras.
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Place de l’église Limogne-en-Quercy 46260 Lot Occitanie fdfr46@orange.fr
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English :
Synopsis
After La Panthère des neiges, Vincent Munier invites us to the heart of the Vosges forests
L’événement Ciné-Lot Le chant des forêts Limogne-en-Quercy a été mis à jour le 2026-05-27 par OT Cahors Vallée du Lot
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