Festival 7ème Ciel Journée du samedi Limogne-en-Quercy
Festival 7ème Ciel Journée du samedi Limogne-en-Quercy samedi 27 juin 2026.
Limogne-en-Quercy
Festival 7ème Ciel Journée du samedi
Limogne-en-Quercy Lot
Tarif : 20 – 20 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Cette année, nous avons choisi de vous proposer des films pensés, tournés ou construits autour de la rivière
Cette année, nous avons choisi de vous proposer des films pensés, tournés ou construits autour de la rivière. Non pas pour en donner une définition — chacun a la sienne — mais pour en explorer les multiples présences au cinéma. Tantôt sujet, tantôt décor, parfois simple motif ou véritable personnage, la rivière traverse les films comme elle traverse nos vies.
Du 25 au 28 juin 2026 LIMOGNE en QUERCY
Billetterie sur place.
Buvette et restauration sur place.
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Limogne-en-Quercy 46260 Lot Occitanie mauvaiseherbefilms@gmail.com
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English :
This year, we have chosen to offer you films that have been conceived, shot or built around the river
L’événement Festival 7ème Ciel Journée du samedi Limogne-en-Quercy a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Cahors Vallée du Lot