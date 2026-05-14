Limogne-en-Quercy

Festival 7ème Ciel Journée du jeudi

Limogne-en-Quercy Lot

Tarif : 20 – 20 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 18:00:00

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-25

Cette année, nous avons choisi de vous proposer des films pensés, tournés ou construits autour de la rivière

Cette année, nous avons choisi de vous proposer des films pensés, tournés ou construits autour de la rivière. Non pas pour en donner une définition — chacun a la sienne — mais pour en explorer les multiples présences au cinéma. Tantôt sujet, tantôt décor, parfois simple motif ou véritable personnage, la rivière traverse les films comme elle traverse nos vies.

Du 25 au 28 juin 2026 LIMOGNE en QUERCY

Billetterie sur place.

Buvette et restauration sur place.

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Limogne-en-Quercy 46260 Lot Occitanie mauvaiseherbefilms@gmail.com

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English :

This year, we have chosen to offer you films that have been conceived, shot or built around the river

L’événement Festival 7ème Ciel Journée du jeudi Limogne-en-Quercy a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Cahors Vallée du Lot