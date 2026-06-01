Exposition d’Evelyne Cassan Limogne-en-Quercy
Exposition d’Evelyne Cassan Limogne-en-Quercy vendredi 26 juin 2026.
Limogne-en-Quercy
Exposition d’Evelyne Cassan
55 place d’Occitanie Limogne-en-Quercy Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-06-26
Venez découvrir l'artisanat d'art de cette artiste crochet, bijoux, couture…
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55 place d’Occitanie Limogne-en-Quercy 46260 Lot Occitanie +33 5 65 24 34 28
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English :
Come discover this artist's arts and crafts: crochet, jewelry, sewing…
L’événement Exposition d’Evelyne Cassan Limogne-en-Quercy a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Cahors Vallée du Lot
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