Cénevières

Ciné-Lot L’étranger

390 Rte de Calvignac Cénevières Lot

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 20:30:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Synopsis

Alger, 1938

Synopsis

Alger, 1938. Meurcut, un jeune homme d'une trentaine d'années, modeste employé, enterre sa mare san manilester la moindre emotion, Le lendemain, il entame une llalion avec Mcrie, une collègue de bureau. Puis il reprend sa vie de tous les jours. Mab son volin, Raymond Sintes vient perturber son quotidien an l'entraincint dans des histoires louches jusqu'a un drame sur une ploge, sous un soleil de plomb .. Adaptation de L'Étranger d'Albort Camus.

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390 Rte de Calvignac Cénevières 46330 Lot Occitanie +33 5 65 11 44 36

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English :

Synopsis:

Alger, 1938

L’événement Ciné-Lot L’étranger Cénevières a été mis à jour le 2026-04-04 par OT Cahors Vallée du Lot