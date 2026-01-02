Ciné Ma Plage Kaamelott Volet 2 Sur la plage, face au Casino La Baule-Escoublac mercredi 22 juillet 2026.

La Baule-Escoublac

Ciné Ma Plage Kaamelott Volet 2

Sur la plage, face au Casino Esplanade Barrière La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 22:00:00

fin : 2026-07-21 23:59:00

Date(s) :

2026-07-21

Cet été, vivez une expérience cinéma unique avec Ciné Ma Plage. Installez-vous confortablement sur le sable pour une projection exceptionnelle en plein air, face à l’océan, sur grand écran, et laissez-vous embarquer dans l’univers épique et décalé de Kaamelott Deuxième Volet.

Réalisé par Alexandre Astier et sorti au cinéma le 22 octobre 2025, ce nouveau chapitre poursuit les aventures du roi Arthur et de ses compagnons. Alors que le royaume est fragilisé, Arthur doit faire face aux menaces qui pèsent sur la Bretagne, tout en tentant de rassembler ses chevaliers autour d’une nouvelle quête. Entre intrigues politiques, humour mordant et moments plus intimes, le film mêle habilement comédie et fresque épique.

Entrée gratuite.

Projection sur grand écran directement depuis la plage.

Une soirée conviviale, les pieds dans le sable, sous les étoiles, idéale pour partager un grand moment de cinéma entre amis ou en famille. Pensez à votre serviette ou votre transat et profitez pleinement du spectacle.

.

Sur la plage, face au Casino Esplanade Barrière La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 75 75 75

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Ciné Ma Plage Kaamelott Volet 2 La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44