Ciné Manivel Malgré la peine rencontre avec le réalisateur Redon
Ciné Manivel Malgré la peine rencontre avec le réalisateur Redon mardi 9 juin 2026.
Redon
Ciné Manivel Malgré la peine rencontre avec le réalisateur
12, quai Jean Bart Redon Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09
fin : 2026-06-09
Date(s) :
2026-06-09
Après L’Incroyable femme des neiges, Sébastien Betbeder revient au Manivel pour nous montrer deux courts métrages réalisés avec des détenus de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré MALGRÉ LA PEINE
Une tentative d’évasion France, 2025, 32min
Sébastien Chassagne anime un atelier dans le centre pénitentiaire de Saint-Martin-de-Ré. Face à lui, six détenus aux visages transformés par l’intelligence artificielle revivent des scènes de leur passé, font exister des rêves ou inventent de nouvelles histoires.
L’Éternité France, 2025, 30min
Enfermés dans une forêt, six hommes condamnés à l’éternité cherchent la sortie. .
12, quai Jean Bart Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Ciné Manivel Malgré la peine rencontre avec le réalisateur Redon a été mis à jour le 2026-06-05 par OT PAYS DE REDON
À voir aussi à Redon (Ille-et-Vilaine)
- Ciné Manivel Plein Soleil concert Miscellanies quartet Redon 11 juin 2026
- Festival d’arts de rue Quartier Libre 10 avenue Sebilleau Redon 13 juin 2026
- Ciné Manivel Pédale Rurale Redon 15 juin 2026
- Exposition Les corps matières , par Lizzie Daudens Redon 17 juin 2026
- Ciné Manivel Plein Soleil concert soul nation Redon 18 juin 2026