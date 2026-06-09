Ciné Manivel Malgré la peine rencontre avec le réalisateur Redon mardi 9 juin 2026.

Redon

Ciné Manivel Malgré la peine rencontre avec le réalisateur

12, quai Jean Bart Redon Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-09

fin : 2026-06-09

Date(s) :

2026-06-09

Après L’Incroyable femme des neiges, Sébastien Betbeder revient au Manivel pour nous montrer deux courts métrages réalisés avec des détenus de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré MALGRÉ LA PEINE

Une tentative d’évasion France, 2025, 32min

Sébastien Chassagne anime un atelier dans le centre pénitentiaire de Saint-Martin-de-Ré. Face à lui, six détenus aux visages transformés par l’intelligence artificielle revivent des scènes de leur passé, font exister des rêves ou inventent de nouvelles histoires.

L’Éternité France, 2025, 30min

Enfermés dans une forêt, six hommes condamnés à l’éternité cherchent la sortie. .

12, quai Jean Bart Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Ciné Manivel Malgré la peine rencontre avec le réalisateur Redon a été mis à jour le 2026-06-05 par OT PAYS DE REDON