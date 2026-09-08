Informations pratiques

Redon

Ciné Manivel Zone grise rencontre avec la réalisatrice

12 quai Jean Bart Redon Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-08 20:15:00

fin : 2026-09-08 22:00:00

Date(s) :

2026-09-08

Mardi 8 septembre à 20h15 Zone grise

Rencontre avec la réalisatrice Liza Guillamot.

Tourné en huis clos durant l’année de formation d’une promotion d’élèves d’une école de police, le film Zone Grise se propose d’interroger la vocation de jeunes recrues qui ont choisi de se mettre au service de la population. Savoir s’ils et elles auront les moyens de rester fidèles à cette promesse est un enjeu essentiel. Mais ce n’est pas le seul, car à travers leurs parcours singuliers, le film interroge ce qui fait l’essence de la fonction que ces jeunes gens s’apprêtent à intégrer. Les élèves et formateurs de l’école sont soumis au devoir de réserve. Ils ne peuvent donc pas exprimer librement leurs opinions et aucun d’entre eux ne souhaite par ailleurs être identifiable. Nous cheminons à leurs côtés, au fil de leur année de formation.

Les visages que nous découvrons sont ceux d’individus différentiables et incarnés, sur lesquels sont palpables toutes les expressions et les émotions qui les traversent, mais ils sont retravaillés, grâce à des techniques numériques innovantes d’effets spéciaux, qui ont permis d’en modifier la forme pour qu’ils soient méconnaissables. .

12 quai Jean Bart Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne

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L’événement Ciné Manivel Zone grise rencontre avec la réalisatrice Redon a été mis à jour le 2026-08-24 par OT PAYS DE REDON