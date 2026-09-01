Programme de Rentrée 2026-2027 | Méditation & Pleine Conscience Redon
vendredi 11 septembre 2026 · Redon
Informations pratiques
Redon
Programme de Rentrée 2026-2027 | Méditation & Pleine Conscience
EN LIGNE, par zoom Redon Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 18:00:00
fin : 2026-09-11 19:15:00
Date(s) :
2026-09-11
Rejoignez-nous par zoom, pour la rencontre de rentrée et découvrez le programme 2026-2027, dédié à la méditation, à la pleine conscience et à l’exploration de la conscience apprendre à méditer, approfondir sa pratique et mieux comprendre les enseignements associés. Une invitation à cultiver une présence plus stable, sereine et lucide, près de Redon ou en ligne. Demander le lien zoom pour participer. .
EN LIGNE, par zoom Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 82 01 06 53
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English :
L’événement Programme de Rentrée 2026-2027 | Méditation & Pleine Conscience Redon a été mis à jour le 2026-08-10 par OT PAYS DE REDON
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