Ciné Manivel Retour au collège rencontre avec le réalisateur Redon
mardi 15 septembre 2026 · Redon
Informations pratiques
Redon
Ciné Manivel Retour au collège rencontre avec le réalisateur
12 quai Jean Bart Redon Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 20:15:00
fin : 2026-09-15 22:00:00
Date(s) :
2026-09-15
RETOUR AU COLLÈGE
Mardi 15 septembre à 20h15
Avant-première suivie d’une rencontre avec Antoine Fromental et Cristian Comès
Dans un collège de banlieue, deux élèves de 3ème risquent de passer devant le conseil de discipline. Sarah, c’est pour une histoire de tipex qui s’est terminée en bagarre dans la salle de classe. Quant à Yasmine, sa prof d’arts plastiques est à bout après que la jeune fille l’a traitée de bipolaire . Autour de monsieur Comès, le principal haut en couleur qui s’apprête à prendre sa retraite, l’équipe pédagogique se démène pour trouver une solution. .
12 quai Jean Bart Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne
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English :
L’événement Ciné Manivel Retour au collège rencontre avec le réalisateur Redon a été mis à jour le 2026-08-24 par OT PAYS DE REDON
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