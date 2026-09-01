Informations pratiques

Redon

Ciné Manivel Retour au collège rencontre avec le réalisateur

12 quai Jean Bart Redon Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 20:15:00

fin : 2026-09-15 22:00:00

Date(s) :

2026-09-15

RETOUR AU COLLÈGE

Mardi 15 septembre à 20h15

Avant-première suivie d’une rencontre avec Antoine Fromental et Cristian Comès

Dans un collège de banlieue, deux élèves de 3ème risquent de passer devant le conseil de discipline. Sarah, c’est pour une histoire de tipex qui s’est terminée en bagarre dans la salle de classe. Quant à Yasmine, sa prof d’arts plastiques est à bout après que la jeune fille l’a traitée de bipolaire . Autour de monsieur Comès, le principal haut en couleur qui s’apprête à prendre sa retraite, l’équipe pédagogique se démène pour trouver une solution. .

12 quai Jean Bart Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Ciné Manivel Retour au collège rencontre avec le réalisateur Redon a été mis à jour le 2026-08-24 par OT PAYS DE REDON