Ciné mardi en espagnol, Médiathèque Castagnéra, Talence

Informations pratiques

Ciné mardi en espagnol Mardi 1 décembre, 15h00 Médiathèque Castagnéra Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-01T15:00:00+01:00 – 2026-12-01T17:00:00+01:00

Fin : 2026-12-01T15:00:00+01:00 – 2026-12-01T17:00:00+01:00

Moment de détente et d’échanges, le Ciné mardi se décline en version française, espagnole et italienne (en VOSTFR) pour ceux qui voudraient parfaire la connaissance de ces langues.

Entre comédie, polar ou drame, vous pourrez voir ou revoir des films sélectionnés avec soin par les bibliothécaires.

❱ Projection en français : les mardis 29 septembre, 8 décembre et

26 janvier 2027

❱ Projection en espagnol : les mardis 13 octobre et 1er décembre

❱ Projection en italien : les mardis 3 novembre et 19 janvier 2027

Médiathèque Castagnéra Allée Peixotto 33 400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 84 78 90 https://mediatheques.talence.fr

Un mardi par mois, venez assister à la projection d’un film sur grand écran dans votre médiathèque ! cinéma films

Mairie de Talence