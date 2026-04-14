Ciné mardi en espagnol, Médiathèque Castagnéra, Talence
Ciné mardi en espagnol, Médiathèque Castagnéra, Talence mardi 28 avril 2026.
Ciné mardi en espagnol Mardi 28 avril, 15h00 Médiathèque Castagnéra Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-28T15:00:00+02:00 – 2026-04-28T16:30:00+02:00
Fin : 2026-04-28T15:00:00+02:00 – 2026-04-28T16:30:00+02:00
Moment de détente et d’échanges, le Ciné mardi se décline en version française, espagnole et italienne (en VOSTFR) pour ceux qui voudraient parfaire la connaissance de ces langues.
Entre comédie, polar ou drame, vous pourrez voir ou revoir des films sélectionnés avec soin par les bibliothécaires.
Projection en français : les mardis 24 février, 21 avril et 19 mai
Projection en espagnol : les mardis 3 février, 7 avril et 2 juin
Projection en italien : les mardis 31 mars et 16 juin
Médiathèque Castagnéra Allée Peixotto 33 400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 84 78 90 https://mediatheques.talence.fr [{« type »: « email », « value »: « mediatheques@talence.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 84 78 90 »}]
Un mardi par mois, venez assister à la projection d’un film sur grand écran dans votre médiathèque ! cinéma films
Mairie de Talence
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