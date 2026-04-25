Montargis

Ciné-mômes Cycle Voyage dans le temps 2/3

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 15:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Ciné-mômes Cycle Voyage dans le temps 2/3

Périples temporels au programme ! En format long-métrage.

Après avoir utilisé tous les modes de transports terrestres dans le cycle de courts-métrages des mois précédents, ce sont 3 grands voyages dans le temps qui sont au programme pour les mois d’avril, mai et juin. Long-métrage d’1h30 environ. À partir de 5 ans entrée libre et gratuite. .

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 90 09 55

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English :

Ciné-mômes Time travel cycle 2/3

L’événement Ciné-mômes Cycle Voyage dans le temps 2/3 Montargis a été mis à jour le 2026-04-21 par OT MONTARGIS