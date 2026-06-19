Ciné mômes Partir en Livre Montfort-sur-Meu
Ciné mômes Partir en Livre Montfort-sur-Meu vendredi 17 juillet 2026.
Montfort-sur-Meu
Ciné mômes Partir en Livre
1 Place du Tribunal Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 15:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Le vendredi 17 juillet à partir de 15h, dans le cadre de Partir en Livre, la médiathèque de Montfort-sur-Meu invite les enfants de 6 ans et plus à un ciné-mômes.
Gratuit, sans inscription. .
1 Place du Tribunal Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 94 92
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English :
L’événement Ciné mômes Partir en Livre Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Montfort Communauté
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