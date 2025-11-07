Montfort-sur-Meu

Montfort dans les années 50 la reconstruction Montfort l’Inattendue

Médiathèque Lagirafe Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Le dimanche 2 août à 15h, venez (re)découvrir Montfort-sur-Meu autour du thème de la reconstruction de la ville dans les années 50.

Visite du quartier Saint-Nicolas, de la gare et du boulevard Carnot, profondément remaniés depuis les bombardements de juin 1944.

Durée 1h30 2 km

Départ Médiathèque.

Gratuit.

Sur réservation.

Dès 12 ans. .

Médiathèque Lagirafe Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 85 57 58 48

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English :

L’événement Montfort dans les années 50 la reconstruction Montfort l’Inattendue Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Montfort Communauté