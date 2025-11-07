Montfort dans les années 50 la reconstruction Montfort l’Inattendue Montfort-sur-Meu
Montfort dans les années 50 la reconstruction Montfort l’Inattendue Montfort-sur-Meu dimanche 2 août 2026.
Montfort-sur-Meu
Montfort dans les années 50 la reconstruction Montfort l’Inattendue
Médiathèque Lagirafe Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Le dimanche 2 août à 15h, venez (re)découvrir Montfort-sur-Meu autour du thème de la reconstruction de la ville dans les années 50.
Visite du quartier Saint-Nicolas, de la gare et du boulevard Carnot, profondément remaniés depuis les bombardements de juin 1944.
Durée 1h30 2 km
Départ Médiathèque.
Gratuit.
Sur réservation.
Dès 12 ans. .
Médiathèque Lagirafe Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 85 57 58 48
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Montfort dans les années 50 la reconstruction Montfort l’Inattendue Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Montfort Communauté
À voir aussi à Montfort-sur-Meu (Ille-et-Vilaine)
- ATELIER MODELAGE Adulte & enfants Montfort-sur-Meu 27 mai 2026
- Marché animé Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu 29 mai 2026
- Rencontre Cercle de lecture Montfort-sur-Meu 29 mai 2026
- « Que du bonheur » Saison Culturelle Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu 30 mai 2026
- Atelier Kokedamas Salle des Sonous Montfort-sur-Meu 30 mai 2026