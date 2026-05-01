Montfort-sur-Meu

Marché animé Montfort-sur-Meu

Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

A l’occasion de votre marché animé du 29 mai, laissez-vous portez par une ambiance conviviale et musicale avec Michel Benquet !

Avec son micro voisin, il vous propose un moment chaleureux autour de chansons françaises, à partager en toute simplicité.

Entre bonne humeur, souvenirs et plaisirs de chanter ensemble, laissez-vous embarquer dans un instant authentique et plein de convivialité !

Un rendez-vous accessible à tous pour faire vibrer le marché ! .

Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 00 17

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English :

L’événement Marché animé Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Montfort Communauté