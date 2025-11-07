Balade Ville-Abbaye Montfort L’inattendue Montfort-sur-Meu
Balade Ville-Abbaye Montfort L’inattendue Montfort-sur-Meu samedi 1 août 2026.
Montfort-sur-Meu
Balade Ville-Abbaye Montfort L’inattendue
Médiathèque Lagirafe Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Le samedi 1er août à 15h, venez (re)découvrir Montfort-sur-Meu avec une balade Ville-Abbaye.
Visite du centre médiéval, balade le long du Meu jusqu’à l’Abbaye Saint-Jacques au pied de la forêt de Montfort.
Durée 2h30 4km de balade.
Départ Médiathèque
Gratuit.
Sur réservation.
Dès 12ans. .
Médiathèque Lagirafe Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 85 57 58 48
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English :
L’événement Balade Ville-Abbaye Montfort L’inattendue Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Montfort Communauté
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