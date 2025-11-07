Montfort-sur-Meu

Balade Ville-Abbaye Montfort L’inattendue

Médiathèque Lagirafe Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Le samedi 1er août à 15h, venez (re)découvrir Montfort-sur-Meu avec une balade Ville-Abbaye.

Visite du centre médiéval, balade le long du Meu jusqu’à l’Abbaye Saint-Jacques au pied de la forêt de Montfort.

Durée 2h30 4km de balade.

Départ Médiathèque

Gratuit.

Sur réservation.

Dès 12ans. .

Médiathèque Lagirafe Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 85 57 58 48

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English :

L’événement Balade Ville-Abbaye Montfort L’inattendue Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Montfort Communauté