Ciné-Papilles CINÉMA EN PLEIN AIR Baume-les-Dames
samedi 29 mai 2027 · Baume-les-Dames
Informations pratiques
Baume-les-Dames
Ciné-Papilles CINÉMA EN PLEIN AIR
Place de l’Abbaye Baume-les-Dames Doubs
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-29 20:00:00
fin : 2027-05-29
Date(s) :
2027-05-29
Venez vivre une soirée estivale placée sous le signe du cinéma et de la convivialité. Avant la projection en plein air, prolongez l’expérience en dégustant un repas inspiré de l’univers du film, spécialement imaginé pour l’occasion. Puis, installez-vous confortablement sous les étoiles et laissez-vous emporter par la magie du grand écran. Une expérience originale et immersive à partager en famille ou entre amis, où gastronomie et cinéma se rencontrent pour une soirée inoubliable.
une assiette repas dès 20h sur inscription
la projection du film à 22h .
Place de l’Abbaye Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 84 41 67 culture@baumelesdames.org
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English : Ciné-Papilles CINÉMA EN PLEIN AIR
L’événement Ciné-Papilles CINÉMA EN PLEIN AIR Baume-les-Dames a été mis à jour le 2026-08-30 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS
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