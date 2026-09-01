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AGENDA · Baume-les-Dames

Festival international de musique de Besançon Quatuor Zaïde Place Saint-Martin Baume-les-Dames

samedi 12 septembre 2026 · Place Saint-Martin · Baume-les-Dames

Festival international de musique de Besançon Quatuor Zaïde Place Saint-Martin Baume-les-Dames

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Place Saint-Martin
Adresse
Eglise saint Martin
Ville
25110 Baume-les-Dames
Département
Doubs
Tarif
13.5 13.5 13.5 Tarif réduit Tarif réduit

Baume-les-Dames

Festival international de musique de Besançon Quatuor Zaïde

Place Saint-Martin Eglise saint Martin Baume-les-Dames Doubs

Tarif : 13.5 – 13.5 – 13.5 EUR

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 20:30:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Dans le cadre du festival international de musique le Quatuor Zaïde propose un concert de violon et violoncelle.
Billetterie en vente à l’office de tourisme Doubs Baumois.   .

Place Saint-Martin Eglise saint Martin Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 84 27 98  info@ot-doubsbaumois.fr

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English : Festival international de musique de Besançon Quatuor Zaïde

L’événement Festival international de musique de Besançon Quatuor Zaïde Baume-les-Dames a été mis à jour le 2026-06-16 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS

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