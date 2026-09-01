Festival international de musique de Besançon Quatuor Zaïde Place Saint-Martin Baume-les-Dames
samedi 12 septembre 2026 · Place Saint-Martin · Baume-les-Dames
Informations pratiques
Baume-les-Dames
Festival international de musique de Besançon Quatuor Zaïde
Place Saint-Martin Eglise saint Martin Baume-les-Dames Doubs
Tarif : 13.5 – 13.5 – 13.5 EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 20:30:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Dans le cadre du festival international de musique le Quatuor Zaïde propose un concert de violon et violoncelle.
Billetterie en vente à l’office de tourisme Doubs Baumois. .
Place Saint-Martin Eglise saint Martin Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 84 27 98 info@ot-doubsbaumois.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival international de musique de Besançon Quatuor Zaïde
L’événement Festival international de musique de Besançon Quatuor Zaïde Baume-les-Dames a été mis à jour le 2026-06-16 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS
À voir aussi à Baume-les-Dames (Doubs)
- Atelier d’écriture de Muriel Baume-les-Dames 12 septembre 2026
- Exposition de peintres amateurs à l’abbaye de Baume-les-Dames, Abbaye de bénédictines, Baume-les-Dames 19 septembre 2026
- Exposition de peintres amateurs Journées Européennes du Patrimoine Place de l’Abbaye Baume-les-Dames 19 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Maison des frères Grenier Rue Barbier Baume-les-Dames 19 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine visite guidée de l’ancien auditoire. Place de la Loi Baume-les-Dames 19 septembre 2026