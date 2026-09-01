Exposition de peintres amateurs Journées Européennes du Patrimoine Place de l’Abbaye Baume-les-Dames

Informations pratiques

Baume-les-Dames

Exposition de peintres amateurs Journées Européennes du Patrimoine

Place de l’Abbaye Abbaye de Baume les Dames Baume-les-Dames Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Exposition de 25 à 30 peintres amateurs à l’abbaye proposée par le Lions Club de la Vallée du Doubs.

Tombola au profit d’une association qui lutte contre le cancer.

Entrée libre. .

Place de l’Abbaye Abbaye de Baume les Dames Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 84 27 98

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English : Exposition de peintres amateurs Journées Européennes du Patrimoine

L’événement Exposition de peintres amateurs Journées Européennes du Patrimoine Baume-les-Dames a été mis à jour le 2026-08-14 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS