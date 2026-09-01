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Exposition de peintres amateurs Journées Européennes du Patrimoine Place de l’Abbaye Baume-les-Dames

samedi 19 septembre 2026 · Place de l'Abbaye · Baume-les-Dames

Exposition de peintres amateurs Journées Européennes du Patrimoine Place de l’Abbaye Baume-les-Dames

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Place de l'Abbaye
Adresse
Abbaye de Baume les Dames
Ville
25110 Baume-les-Dames
Département
Doubs
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Baume-les-Dames

Exposition de peintres amateurs Journées Européennes du Patrimoine

Place de l’Abbaye Abbaye de Baume les Dames Baume-les-Dames Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Exposition de 25 à 30 peintres amateurs à l’abbaye proposée par le Lions Club de la Vallée du Doubs.
Tombola au profit d’une association qui lutte contre le cancer.
Entrée libre.   .

Place de l’Abbaye Abbaye de Baume les Dames Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 84 27 98 

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English : Exposition de peintres amateurs Journées Européennes du Patrimoine

L’événement Exposition de peintres amateurs Journées Européennes du Patrimoine Baume-les-Dames a été mis à jour le 2026-08-14 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS

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