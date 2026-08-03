Ciné-papote Ma famille de samouraïs Cinéma Les Cinéastes Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Ciné-papote Ma famille de samouraïs

Cinéma Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans Sarthe

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 15:30:00

fin : 2026-09-16

Date(s) :

2026-09-16

Retrouvez au cinéma Les Cinéastes un rendez-vous jeune public Ciné-Papote autour du film Ma famille de samouraïs . A la suite de la projection, jouons et papotons ensemble autour du film grâce à diverses activités ludiques.

Retrouvez au cinéma Les Cinéastes un rendez-vous jeune public, Ciné-Papote, autour du film Ma famille de samouraïs .

Sao Paulo, années 1980… Noboru doit préparer pour l’école un exposé sur ses origines japonaises qu’il a toujours cherché à gommer. Il doit alors se tourner vers son grand-père grincheux, Hideo, pour apprendre à connaître en profondeur sa famille et l’histoire de l’arrivée de ce dernier au Brésil en 1920, quand il était encore un jeune homme.

Suite à la projection, jouons et papotons ensemble autour du film grâce à diverses activités ludiques autour du film. .

Cinéma Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

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English :

Come to Les Cinéastes for an event for young audiences: Ciné-Papote, featuring the film My Family of Samurai. After the screening, let’s play and chat together about the movie through a variety of fun activities.

L’événement Ciné-papote Ma famille de samouraïs Le Mans a été mis à jour le 2026-07-28 par CDT72