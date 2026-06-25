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Ciné Partage Pour le plaisir Saint-André-de-Cubzac

Ciné Partage Pour le plaisir Saint-André-de-Cubzac

Ciné Partage Pour le plaisir Saint-André-de-Cubzac jeudi 9 juillet 2026.

Adresse
Cinéma Villa Monciné
Ville
33240 Saint-André-de-Cubzac
Département
Gironde
Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif
5 5 5 Tarif de base plein tarif

Saint-André-de-Cubzac

Ciné Partage Pour le plaisir

Cinéma Villa Monciné Saint-André-de-Cubzac Gironde

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 14:00:00
fin : 2026-07-09

Date(s) :
2026-07-09

Nous avons le plaisir de vous informer que la prochaine séance Les enfants de la résistance aura lieu le jeudi 9 Juillet à 14h.
Ciné partage est une séance de cinéma ordinaire, en présence de bénévoles, suivi d’un temps d’échange en toute convivialité avec une pause gourmande.
Ces séances sont ouvertes à tous et aident à lutter contre l’isolement et favoriser le lien social.   .

Cinéma Villa Monciné Saint-André-de-Cubzac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 43 96 37  e.lacarriere@grand-cubzaguais.fr

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English : Ciné Partage Pour le plaisir

L’événement Ciné Partage Pour le plaisir Saint-André-de-Cubzac a été mis à jour le 2026-06-25 par Bourg Cubzaguais Tourisme

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