Ciné Partage Pour le plaisir Saint-André-de-Cubzac
Ciné Partage Pour le plaisir Saint-André-de-Cubzac jeudi 9 juillet 2026.
Saint-André-de-Cubzac
Ciné Partage Pour le plaisir
Cinéma Villa Monciné Saint-André-de-Cubzac Gironde
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 14:00:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Nous avons le plaisir de vous informer que la prochaine séance Les enfants de la résistance aura lieu le jeudi 9 Juillet à 14h.
Ciné partage est une séance de cinéma ordinaire, en présence de bénévoles, suivi d’un temps d’échange en toute convivialité avec une pause gourmande.
Ces séances sont ouvertes à tous et aident à lutter contre l’isolement et favoriser le lien social. .
Cinéma Villa Monciné Saint-André-de-Cubzac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 43 96 37 e.lacarriere@grand-cubzaguais.fr
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English : Ciné Partage Pour le plaisir
L’événement Ciné Partage Pour le plaisir Saint-André-de-Cubzac a été mis à jour le 2026-06-25 par Bourg Cubzaguais Tourisme
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