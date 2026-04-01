Ciné-pâtisserie Les contes du pommier Cinéma Getari Enea Guéthary

Guéthary

Ciné-pâtisserie Les contes du pommier

Cinéma Getari Enea 77 Rue de l’Église Guéthary Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 15:15:00

fin : 2026-04-18 17:30:00

Date(s) :

2026-04-18

Avant la séance du film Les contes du pommier , les enfants enfilent leur tablier et préparent eux-mêmes de délicieux chaussons aux pommes… qu’ils dégusteront après le film.

Atelier à 15h15.

Séance à 16h30. .

Cinéma Getari Enea 77 Rue de l’Église Guéthary 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 50 85

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ciné-pâtisserie Les contes du pommier

L’événement Ciné-pâtisserie Les contes du pommier Guéthary a été mis à jour le 2026-04-06 par Office de Tourisme Pays Basque