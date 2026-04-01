Ciné-pâtisserie Les contes du pommier Cinéma Getari Enea Guéthary
Ciné-pâtisserie Les contes du pommier Cinéma Getari Enea Guéthary samedi 18 avril 2026.
Guéthary
Ciné-pâtisserie Les contes du pommier
Cinéma Getari Enea 77 Rue de l’Église Guéthary Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 15:15:00
fin : 2026-04-18 17:30:00
Date(s) :
2026-04-18
Avant la séance du film Les contes du pommier , les enfants enfilent leur tablier et préparent eux-mêmes de délicieux chaussons aux pommes… qu’ils dégusteront après le film.
Atelier à 15h15.
Séance à 16h30. .
Cinéma Getari Enea 77 Rue de l’Église Guéthary 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 50 85
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English : Ciné-pâtisserie Les contes du pommier
L’événement Ciné-pâtisserie Les contes du pommier Guéthary a été mis à jour le 2026-04-06 par Office de Tourisme Pays Basque
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