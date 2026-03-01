Ciné-pêche Château-Renard

Ciné-pêche

28 Place du Vieux Marché Château-Renard Loiret

Début : 2026-03-09 20:00:00

fin : 2026-03-09 20:00:00

Date(s) :

2026-03-09

Projection de plusieurs petits films de sensibilisation Sauvons nos rivières SOS petits cours d’eau suivi d’une discussion autour d’un diaporama avec l’Association Agréée de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques

Projection de plusieurs petits films de sensibilisation Sauvons nos rivières SOS petits cours d’eau (durée totale 1h10).

Suivi d’une discussion autour d’un diaporama avec l’Association Agréée de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques (AAPPMA) de la Basse Vallée de l’Ouanne (qui gère 11 kilomètres de berges et fédère 300 pêcheurs). .

28 Place du Vieux Marché Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 12 51 98

English :

Screening of several short awareness-raising films Sauvons nos rivières? SOS petits cours d?eau , followed by a slide show discussion with the Association Agréée de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques

