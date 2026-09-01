Informations pratiques

Mont-de-Marsan

Ciné-piscine Astérix et Obélix Mission Cléopâtre

218, rue Sarraute Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Le ciné-piscine revient et cette fois, c’est vous qui avez voté pour choisir le film ! Un film familial Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Les spectateurs disposeront de sièges flottants et le bonnet de bain sera, pour l’occasion, facultatif.

Places limitées. .

218, rue Sarraute Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 75 09 47 sports@montdemarsan.fr

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English :

L’événement Ciné-piscine Astérix et Obélix Mission Cléopâtre Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Mont-de-Marsan