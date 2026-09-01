Ciné-piscine Astérix et Obélix Mission Cléopâtre Mont-de-Marsan
samedi 19 septembre 2026 · Mont-de-Marsan
Informations pratiques
Mont-de-Marsan
Ciné-piscine Astérix et Obélix Mission Cléopâtre
218, rue Sarraute Mont-de-Marsan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Le ciné-piscine revient et cette fois, c’est vous qui avez voté pour choisir le film ! Un film familial Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Les spectateurs disposeront de sièges flottants et le bonnet de bain sera, pour l’occasion, facultatif.
Places limitées. .
218, rue Sarraute Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 75 09 47 sports@montdemarsan.fr
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English :
L’événement Ciné-piscine Astérix et Obélix Mission Cléopâtre Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Mont-de-Marsan
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