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Ciné-piscine Astérix et Obélix Mission Cléopâtre Mont-de-Marsan

samedi 19 septembre 2026 · Mont-de-Marsan

Ciné-piscine Astérix et Obélix Mission Cléopâtre Mont-de-Marsan

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
218, rue Sarraute
Ville
40000 Mont-de-Marsan
Département
Landes
Tarif

Mont-de-Marsan

Ciné-piscine Astérix et Obélix Mission Cléopâtre

218, rue Sarraute Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:30:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Le ciné-piscine revient et cette fois, c’est vous qui avez voté pour choisir le film ! Un film familial Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Les spectateurs disposeront de sièges flottants et le bonnet de bain sera, pour l’occasion, facultatif.
Places limitées.   .

218, rue Sarraute Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 75 09 47  sports@montdemarsan.fr

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English :

L’événement Ciné-piscine Astérix et Obélix Mission Cléopâtre Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Mont-de-Marsan

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