Ciné plein air Bort-les-Orgues
Ciné plein air Bort-les-Orgues jeudi 6 août 2026.
Bort-les-Orgues
Ciné plein air
35 Rue Raspail Bort-les-Orgues Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 21:30:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Ciné plein air esplanade Olympe de Gouges à côté du marché couvert (gratuit) … film à venir .
35 Rue Raspail Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 42 37 71 cdf.bort@gmail.com
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English : Ciné plein air
L’événement Ciné plein air Bort-les-Orgues a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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