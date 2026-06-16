Bort-les-Orgues

Vide-greniers Sapeurs Pompiers

Rue Mermoz Bort-les-Orgues Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Les Sapeurs Pompiers organise un vide-greniers sur la journée

Buvette et snacks sur place .

Rue Mermoz Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 53 34 59

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English :

L’événement Vide-greniers Sapeurs Pompiers Bort-les-Orgues a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme de Haute Corrèze