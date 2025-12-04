Concert deux trompettes et orgue Place de la Nation Bort-les-Orgues

Concert deux trompettes et orgue

Eglise Saint-Germain Bort-les-Orgues

Ensemble Battaglia Gilles Mercier, orchestre Philharmonique de Radio-France, Jean-Marie Cousinié, orchestre national des Pays de Loire et François Clément, titulaire émérite de l’orgue de la cathédrale de Clermont-Ferrand dans un programme: Bach, Monteverdi, Haëndel, Rameau etc…

Eglise Saint-Germain de Bort-les-Orgues, ouverture dès 20 h 30.

tél: 05.55.96.81.85 (laisser message si besoin) .

