Concert deux trompettes et orgue Place de la Nation Bort-les-Orgues vendredi 24 juillet 2026.
Place de la Nation Eglise Saint-Germain Bort-les-Orgues Corrèze
Tarif : 10 EUR
2026-07-24
Ensemble Battaglia Gilles Mercier, orchestre Philharmonique de Radio-France, Jean-Marie Cousinié, orchestre national des Pays de Loire et François Clément, titulaire émérite de l'orgue de la cathédrale de Clermont-Ferrand dans un programme: Bach, Monteverdi, Haëndel, Rameau etc…
Eglise Saint-Germain de Bort-les-Orgues, ouverture dès 20 h 30.
tél: 05.55.96.81.85 (laisser message si besoin) .
Place de la Nation Eglise Saint-Germain Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 96 81 85 auborddesorgues@wanadoo.fr
