Soirée latine Bort-les-Orgues
Soirée latine Bort-les-Orgues samedi 4 juillet 2026.
Bort-les-Orgues
Soirée latine
Rue Raspail Bort-les-Orgues Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Le comité des fêtes de Bort les Orgues organise une soirée guinguette avec repas et animation musicale. .
Rue Raspail Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 42 37 71 cdf.bort@gmail.com
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English : Soirée latine
L’événement Soirée latine Bort-les-Orgues a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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