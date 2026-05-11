Animations du 14 juillet Bort-les-Orgues
Animations du 14 juillet Bort-les-Orgues mardi 14 juillet 2026.
Bort-les-Orgues
Animations du 14 juillet
Rue Mermoz Bort-les-Orgues Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 14:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Le comité des fêtes de Bort vous propose diverses animation structures gonflables, ventri glisse, water bomb party au stade de rubgy.
Suivi en soirée du traditionnel feu d’artifice et bal
En partenariat avec la mairie de Bort les Orgues .
Rue Mermoz Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 42 37 71 cdf.bort@gmail.com
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English : Animations du 14 juillet
L’événement Animations du 14 juillet Bort-les-Orgues a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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