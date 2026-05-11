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Animations du 14 juillet Bort-les-Orgues

Animations du 14 juillet Bort-les-Orgues

Animations du 14 juillet Bort-les-Orgues mardi 14 juillet 2026.

Adresse : Rue Mermoz

Ville : 19110 Bort-les-Orgues

Département : Corrèze

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Bort-les-Orgues

Animations du 14 juillet

Rue Mermoz Bort-les-Orgues Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 14:00:00
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

Le comité des fêtes de Bort vous propose diverses animation structures gonflables, ventri glisse, water bomb party au stade de rubgy.
Suivi en soirée du traditionnel feu d’artifice et bal
En partenariat avec la mairie de Bort les Orgues   .

Rue Mermoz Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 42 37 71  cdf.bort@gmail.com

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English : Animations du 14 juillet

L’événement Animations du 14 juillet Bort-les-Orgues a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme de Haute Corrèze

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