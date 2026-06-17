Bort-les-Orgues

Sortie famille Insectes et compagnie

Bort-les-Orgues Corrèze

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 10:00:00

fin : 2026-07-29 11:30:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12

Sortie familiale et ludique à la découverte des insectes et autres petites bêtes.

Equipés de boites loupes, filets à papillons et parapluie japonais, Aurélie vous invite à découvrir le monde

fascinant des insectes et autres petites bêtes qui habitent les bois et les prairies. Venez passer un moment

d’échange et de partage en famille au coeur de la nature.

Au programme balade, jeux en famille, chasse aux papillons et aux petites bêtes, observation et

identification…

Renseignements et inscription obligatoire par téléphone au 06.88.47.12.57 ou par mail

contact@lavitamineverte.fr en précisant votre nom et prénom, votre numéro de téléphone, le nombre de

participants et l’âge des enfants.

Places limitées

Prévoir une tenue adaptée à la météo. .

Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 47 12 57 contact@lavitamineverte.fr

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English : Sortie famille Insectes et compagnie

L’événement Sortie famille Insectes et compagnie Bort-les-Orgues a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme de Haute Corrèze