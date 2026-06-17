Sortie famille Insectes et compagnie Bort-les-Orgues
Sortie famille Insectes et compagnie Bort-les-Orgues mercredi 15 juillet 2026.
Bort-les-Orgues
Sortie famille Insectes et compagnie
Bort-les-Orgues Corrèze
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:00:00
fin : 2026-07-29 11:30:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12
Sortie familiale et ludique à la découverte des insectes et autres petites bêtes.
Equipés de boites loupes, filets à papillons et parapluie japonais, Aurélie vous invite à découvrir le monde
fascinant des insectes et autres petites bêtes qui habitent les bois et les prairies. Venez passer un moment
d’échange et de partage en famille au coeur de la nature.
Au programme balade, jeux en famille, chasse aux papillons et aux petites bêtes, observation et
identification…
Renseignements et inscription obligatoire par téléphone au 06.88.47.12.57 ou par mail
contact@lavitamineverte.fr en précisant votre nom et prénom, votre numéro de téléphone, le nombre de
participants et l’âge des enfants.
Places limitées
Prévoir une tenue adaptée à la météo. .
Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 47 12 57 contact@lavitamineverte.fr
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English : Sortie famille Insectes et compagnie
L’événement Sortie famille Insectes et compagnie Bort-les-Orgues a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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