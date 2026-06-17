Bort-les-Orgues

Sortie en famille “Mission forêt”

Bort-les-Orgues Corrèze

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 10:00:00

fin : 2026-08-07 11:30:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14

Partez en famille pour une aventure au coeur de la forêt ! À travers des activités ludiques, sensorielles et

naturalistes, petits et grands exploreront les secrets du monde forestier. Jeux d’observation, découvertes

de la faune et de la flore, expériences faisant appel aux sens et défis nature rythmeront cette immersion

conviviale.

Renseignements et inscription obligatoire par téléphone au 06.88.47.12.57 ou par mail

contact@lavitamineverte.fr en précisant votre nom et prénom, votre numéro de téléphone, le nombre de

participants et l’âge des enfants.

Places limitées

Prévoir une tenue adaptée à la météo. .

Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 47 12 57 contact@lavitamineverte.fr

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English : Sortie en famille “Mission forêt”

L’événement Sortie en famille “Mission forêt” Bort-les-Orgues a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme de Haute Corrèze