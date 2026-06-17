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Sortie en famille “Mission forêt” Bort-les-Orgues

Sortie en famille “Mission forêt” Bort-les-Orgues

Sortie en famille “Mission forêt” Bort-les-Orgues vendredi 17 juillet 2026.

Ville : 19110 Bort-les-Orgues

Département : Corrèze

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 10 10 10 Tarif de base plein tarif

Bort-les-Orgues

Sortie en famille “Mission forêt”

Bort-les-Orgues Corrèze

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 10:00:00
fin : 2026-08-07 11:30:00

Date(s) :
2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14

Partez en famille pour une aventure au coeur de la forêt ! À travers des activités ludiques, sensorielles et
naturalistes, petits et grands exploreront les secrets du monde forestier. Jeux d’observation, découvertes
de la faune et de la flore, expériences faisant appel aux sens et défis nature rythmeront cette immersion
conviviale.

Renseignements et inscription obligatoire par téléphone au 06.88.47.12.57 ou par mail
contact@lavitamineverte.fr en précisant votre nom et prénom, votre numéro de téléphone, le nombre de
participants et l’âge des enfants.
Places limitées
Prévoir une tenue adaptée à la météo.   .

Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 47 12 57  contact@lavitamineverte.fr

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English : Sortie en famille “Mission forêt”

L’événement Sortie en famille “Mission forêt” Bort-les-Orgues a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme de Haute Corrèze

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