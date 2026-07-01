AGENDA · Bort-les-Orgues
Nocturne commerciale Bort-les-Orgues
mercredi 22 juillet 2026 · Bort-les-Orgues
Informations pratiques
Bort-les-Orgues
Nocturne commerciale
Place Marmontel Bort-les-Orgues Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-07-22 2026-08-05
Grande nocturne commerciale avec vos commerçants de centre-ville ouvert en nocturne
Restauration et concerts .
Place Marmontel Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 46 17 60 mairie@bort-les-orgues.com
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English : Nocturne commerciale
L’événement Nocturne commerciale Bort-les-Orgues a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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