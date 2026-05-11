Feu d’artifices du 14 juillet Bort-les-Orgues
Feu d’artifices du 14 juillet Bort-les-Orgues mercredi 15 juillet 2026.
Bort-les-Orgues
Feu d’artifices du 14 juillet
Rue Mermoz Bort-les-Orgues Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 23:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Grand feu d’artifices au stade de rugby pour célébrer dignement la fête nationale offert par la mairie tiré à 23h gratuit.
Suivi du bal du 14 juillet .
Rue Mermoz Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 42 37 71
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English : Feu d’artifices du 14 juillet
L’événement Feu d’artifices du 14 juillet Bort-les-Orgues a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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