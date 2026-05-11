Bort-les-Orgues

Feu d’artifices du 14 juillet

Rue Mermoz Bort-les-Orgues Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 23:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Grand feu d’artifices au stade de rugby pour célébrer dignement la fête nationale offert par la mairie tiré à 23h gratuit.

Suivi du bal du 14 juillet .

Rue Mermoz Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 42 37 71

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English : Feu d’artifices du 14 juillet

L’événement Feu d’artifices du 14 juillet Bort-les-Orgues a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme de Haute Corrèze