Bort-les-Orgues

En famille “Balade pour les petits pieds 2-6 ans”

Bort-les-Orgues Corrèze

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 10:00:00

fin : 2026-07-27 11:00:00

Date(s) :

2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10

Une sortie spécialement conçue et adaptée aux tout-petits de 2 à 6 ans. A travers des activités

sensorielles, artistiques, ludiques, mais aussi des contes, de l’exploration… Les petits et leurs

parents sont invités à vivre un moment de douceur en pleine nature et découvrir la vie qui l’anime.

Au programme éveil sensoriel, motricité, recherche de petites bêtes, atelier nature, lecture

d’album…

Renseignements et inscription obligatoire par téléphone au 06.88.47.12.57 ou par mail

contact@lavitamineverte.fr en précisant votre nom et prénom, votre numéro de téléphone, le nombre de

participants et l’âge des enfants.

Places limitées

Prévoir une tenue adaptée à la météo. .

Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 47 12 57 contact@lavitamineverte.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : En famille “Balade pour les petits pieds 2-6 ans”

L’événement En famille “Balade pour les petits pieds 2-6 ans” Bort-les-Orgues a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme de Haute Corrèze