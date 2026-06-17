En famille “Balade pour les petits pieds 2-6 ans” Bort-les-Orgues
En famille “Balade pour les petits pieds 2-6 ans” Bort-les-Orgues lundi 13 juillet 2026.
Bort-les-Orgues
En famille “Balade pour les petits pieds 2-6 ans”
Bort-les-Orgues Corrèze
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 10:00:00
fin : 2026-07-27 11:00:00
Date(s) :
2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10
Une sortie spécialement conçue et adaptée aux tout-petits de 2 à 6 ans. A travers des activités
sensorielles, artistiques, ludiques, mais aussi des contes, de l’exploration… Les petits et leurs
parents sont invités à vivre un moment de douceur en pleine nature et découvrir la vie qui l’anime.
Au programme éveil sensoriel, motricité, recherche de petites bêtes, atelier nature, lecture
d’album…
Renseignements et inscription obligatoire par téléphone au 06.88.47.12.57 ou par mail
contact@lavitamineverte.fr en précisant votre nom et prénom, votre numéro de téléphone, le nombre de
participants et l’âge des enfants.
Places limitées
Prévoir une tenue adaptée à la météo. .
Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 47 12 57 contact@lavitamineverte.fr
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English : En famille “Balade pour les petits pieds 2-6 ans”
L’événement En famille “Balade pour les petits pieds 2-6 ans” Bort-les-Orgues a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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