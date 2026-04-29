Bort-les-Orgues

Aquaterra Trail Swimrun Rando

Place Marmontel Bort-les-Orgues Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Rendez-vous pour la 15ème édition, avec pour fil rouge la retenue du barrage de Bort les Orgues et la rivière Dordogne.

Un barrage et un lac gigantesques, un château romantique au milieu des eaux, des orgues basaltiques démesurées et des panoramas à couper le souffle… L’Aquaterra vous en met plein la vue !

Au programme

– 5 Trails

– 4 Randonnées

– 3 Swimruns dont 1 manche du championnat de France et une manche Open

3 départements Corrèze Cantal Puy de Dôme

2 régions Nouvelle Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes

1 passage exceptionnel dans le Barrage EDF de Bort-les-Orgues !

Nouveauté 2026 la Rando Cart ! Participe à Aquaterra avec ton animal préféré ! .

Place Marmontel Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 78 13 70 inscriptions.aquaterra@gmail.com

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English : Aquaterra Trail Swimrun Rando

L’événement Aquaterra Trail Swimrun Rando Bort-les-Orgues a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de Haute Corrèze