Bort-les-Orgues

Jouons en famille “Les sens en éveil”

Bort-les-Orgues Corrèze

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 10:00:00

fin : 2026-08-11 11:30:00

Date(s) :

2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11

Venez partager un moment de complicité en famille à travers des jeux et défis sensoriels en pleine nature !

Écouter, toucher, sentir, observer et parfois même goûter petits et grands seront invités à explorer leur

environnement autrement et à réveiller leurs cinq sens.

Renseignements et inscription obligatoire par téléphone au 06.88.47.12.57 ou par mail

contact@lavitamineverte.fr en précisant votre nom et prénom, votre numéro de téléphone, le nombre de

participants et l’âge des enfants.

Places limitées

Prévoir une tenue adaptée à la météo. .

Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 47 12 57 contact@lavitamineverte.fr

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English : Jouons en famille “Les sens en éveil”

L’événement Jouons en famille “Les sens en éveil” Bort-les-Orgues a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme de Haute Corrèze