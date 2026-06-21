Jouons en famille “Les sens en éveil” Bort-les-Orgues
Jouons en famille “Les sens en éveil” Bort-les-Orgues mardi 14 juillet 2026.
Bort-les-Orgues
Jouons en famille “Les sens en éveil”
Bort-les-Orgues Corrèze
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 10:00:00
fin : 2026-08-11 11:30:00
Date(s) :
2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11
Venez partager un moment de complicité en famille à travers des jeux et défis sensoriels en pleine nature !
Écouter, toucher, sentir, observer et parfois même goûter petits et grands seront invités à explorer leur
environnement autrement et à réveiller leurs cinq sens.
Renseignements et inscription obligatoire par téléphone au 06.88.47.12.57 ou par mail
contact@lavitamineverte.fr en précisant votre nom et prénom, votre numéro de téléphone, le nombre de
participants et l’âge des enfants.
Places limitées
Prévoir une tenue adaptée à la météo. .
Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 47 12 57 contact@lavitamineverte.fr
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English : Jouons en famille “Les sens en éveil”
L’événement Jouons en famille “Les sens en éveil” Bort-les-Orgues a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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