Bort-les-Orgues

Fête de la Musique

Place Marmontel Bort-les-Orgues Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 18:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Le Comité des Fêtes de Bort-les-Orgues vous invite à la fête de la musique avec marché de pays (repas), animations musicales et dansantes en centre ville. .

Place Marmontel Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 42 37 71 cdf.bort@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la Musique

L’événement Fête de la Musique Bort-les-Orgues a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme de Haute Corrèze