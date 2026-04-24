Bort-les-Orgues

Atelier dessin esquisse

79 Rue de Paris Bort-les-Orgues Corrèze

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 15:00:00

fin : 2026-06-13 16:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Atelier de dessin/esquisse proposé par Thomas Alias pour débutant à confirmé.

– A partir de 11 ans ;

– Matériel fourni ;

– Sur réservation au 06.74.87.40.95 ;

– Tarif 16€/personne ;

– Durée approximative 1h30. .

79 Rue de Paris Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 30 17 commande-prologue@hotmail.com

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English : Atelier dessin esquisse

L’événement Atelier dessin esquisse Bort-les-Orgues a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme de Haute Corrèze