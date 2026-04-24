Atelier dessin esquisse Bort-les-Orgues
Atelier dessin esquisse Bort-les-Orgues samedi 13 juin 2026.
Bort-les-Orgues
Atelier dessin esquisse
79 Rue de Paris Bort-les-Orgues Corrèze
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 15:00:00
fin : 2026-06-13 16:30:00
Date(s) :
2026-06-13
Atelier de dessin/esquisse proposé par Thomas Alias pour débutant à confirmé.
– A partir de 11 ans ;
– Matériel fourni ;
– Sur réservation au 06.74.87.40.95 ;
– Tarif 16€/personne ;
– Durée approximative 1h30. .
79 Rue de Paris Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 30 17 commande-prologue@hotmail.com
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English : Atelier dessin esquisse
L’événement Atelier dessin esquisse Bort-les-Orgues a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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