Bort-les-Orgues

Randonnée Bort les Orgues

38 Avenue de Mareges Bort-les-Orgues Corrèze

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Envie de partager un bon moment sur le sentier en juin ? Rejoignez-nous pour la randonnée de Bort les Orgues

Départ à 14h 10 kms, balade dans Bort les Orgues, 2 circuits aux choix.

Rendez-vous devant le secours populaire, quartier de La Plantade

Inscription obligatoire au 06.47.12.83.66. .

38 Avenue de Mareges Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 12 83 66 contact@lddveb.com

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English : Randonnée Bort les Orgues

L’événement Randonnée Bort les Orgues Bort-les-Orgues a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme de Haute Corrèze