Randonnée Bort les Orgues Bort-les-Orgues
Randonnée Bort les Orgues Bort-les-Orgues samedi 13 juin 2026.
Bort-les-Orgues
Randonnée Bort les Orgues
38 Avenue de Mareges Bort-les-Orgues Corrèze
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
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Départ à 14h 10 kms, balade dans Bort les Orgues, 2 circuits aux choix.
Rendez-vous devant le secours populaire, quartier de La Plantade
Inscription obligatoire au 06.47.12.83.66. .
38 Avenue de Mareges Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 12 83 66 contact@lddveb.com
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English : Randonnée Bort les Orgues
L’événement Randonnée Bort les Orgues Bort-les-Orgues a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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