Bort-les-Orgues

Lancement des animations bortoises

Place Marmontel Bort-les-Orgues Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Le comité des fêtes de Bort les Orgues vous invite à la soirée de lancement des animations bortoises spectacle suivi d’une soirée DJ. .

Place Marmontel Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 42 37 71 cdf.bort@gmail.com

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English : Lancement des animations bortoises

L’événement Lancement des animations bortoises Bort-les-Orgues a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme de Haute Corrèze