Lancement des animations bortoises Bort-les-Orgues
Lancement des animations bortoises Bort-les-Orgues samedi 6 juin 2026.
Bort-les-Orgues
Lancement des animations bortoises
Place Marmontel Bort-les-Orgues Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Le comité des fêtes de Bort les Orgues vous invite à la soirée de lancement des animations bortoises spectacle suivi d’une soirée DJ. .
Place Marmontel Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 42 37 71 cdf.bort@gmail.com
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English : Lancement des animations bortoises
L’événement Lancement des animations bortoises Bort-les-Orgues a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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