5ème Fête du Cuir Bort-les-Orgues

Bort-les-Orgues

Pour la 5ème année, le Musée de la Tannerie et du Cuir de Bort les Orgues organise sa fête du cuir.

Présence de professionnels du cuir, d’artisans et de producteurs locaux.

Atelier du cuir, animations musicales, restauration, buvette, tombola et autres animations.

En partenariat avec EDF, Carrefour Market, Graphic Artense, Gédimat et le Conseil Départemental de la Corrèze.

Venez nombreux pour découvrir ou redécouvrir le travail du cuir.

Plus d’informations sur notre site internet et sur notre page Facebook .

965 Avenue de la Gare Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 96 85 59 info@museecuir.fr

