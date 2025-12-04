Concert saxophone et orgue Bort-les-Orgues
Concert saxophone et orgue
Place de la Nation Bort-les-Orgues Corrèze
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Concert Saxophone et orgue
Fabien Chouraki, concertiste international, et Olivier Dekeister, Titulaire des Grandes Orgues de l’église Saint- Lambert de Vaugirard à Paris, dans un programme très varié Bach, Rimsky, Korsakov, Vivaldi, Massenet, Couperin etc…
Eglise Saint- Germain de Bort-les-Orgues ouverture dès 20 h
tél: 05.55.96.81.85 (laisser message si besoin) .
+33 5 55 96 81 85 auborddesorgues@wanadoo.fr
