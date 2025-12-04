Concert saxophone et orgue Bort-les-Orgues

Concert saxophone et orgue

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-29

2026-05-29

Concert Saxophone et orgue

Fabien Chouraki, concertiste international, et Olivier Dekeister, Titulaire des Grandes Orgues de l’église Saint- Lambert de Vaugirard à Paris, dans un programme très varié Bach, Rimsky, Korsakov, Vivaldi, Massenet, Couperin etc…

Eglise Saint- Germain de Bort-les-Orgues ouverture dès 20 h

tél: 05.55.96.81.85 (laisser message si besoin) .

Place de la Nation Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 96 81 85 auborddesorgues@wanadoo.fr

